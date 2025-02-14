Çankırı’da doğa koruma çalışmaları kapsamında yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak ile birlikte yaban domuzları ve yaban tavşanlarını görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen izleme faaliyetleri kapsamında doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Görüntülerde, Türkiye’de nadir görülen türlerden biri olan vaşağın doğal ortamında avlanırken ve hareket halindeyken kaydedildiği görüldü. Bunun yanı sıra yaban domuzları ve yaban tavşanları da fotokapanlara yansıdı. Fotokapanlarla elde edilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini ortaya koydu.