Ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, Düzce’de fotokapana takıldı.

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Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ormanlarında kurduğu fotokapanlara yansıyan bir görüntüyü paylaştı. Düzce’de var olduğu bilinen ve ilk defa 6 Haziran 2022’de fotokapanlarca görüntülenen vaşak, tekrar Düzce ormanlarında görüntülendi. Ormanın hayaleti olarak bilinen, aynı zamanda koruma altında bulunan Kedigiller familyasına mensup vaşak, ormanda görüntülendi. O anlar ise Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince paylaşıldı.