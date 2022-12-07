Osmaniye’de 2 ilçede 7 köyün yer aldığı bölgede ormandaki define olarak bilinen ve kilogramı 4,5 TL’den alıcı bulan defne yaprağında hasat başladı.

Osmaniye’de 2 ilçede 7 köyün yer aldığı bölgede ormandaki define olarak bilinen ve kilogramı 4,5 TL’den alıcı bulan defne yaprağında hasat başladı.

Kadirli ve Sumbas ilçesinde orman köylülerinin yeni geçim kaynağı ’ormandaki define’ olarak adlandırılan defne ağacının yaprağı oldu. Gıda, ilaç, kimya, boya ve kozmetik başta olmak üzere birçok sektörde hammadde olarak kullanılan defne ağacının yaprak hasadı 7 köyü içinde alan bölgede başladı. Yaklaşık 5 ay süren hasat sezonu boyunca yaklaşık 300 ailenin 500 ton yaprak toplaması bekleniyor. Kilogram fiyatı 4,5 TL olan defne yaprağı için orman köylüleri sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinde dik yamaç ve kayalıklara tırmanarak budama şeklinde dal hasadı gerçekleştiriyor. Hasat sonrası defne dalları dik yamaçlardan köylülerin sırtında yola indirilerek traktörlere yüklenip kurutma merkezlerine getiriliyor. Burada kurutulan yapraklar iç piyasa ve yurt dışına gönderilmek üzere sevk ediliyor.

Defne ağacının yaprağının köylüler için geçim kaynağı olduğunu belirten Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla Köyü Muhtarı İrfan Sarıdöl " Şu anda defne hasadı başladı. Köylülerimiz defne yaprağı kesimi yapıyor. Fiyat olarak şu anda 4.5 liradan satılıyor. Köy sakinlerimizin de yüzde 70’i defne yaprağı hasadında çalışıyor, geçim kaynaklarını sağlıyorlar. Sabah erkenden işe başlanıyor sonra araçlarla fabrikalara gönderiliyor" dedi.

Köy sakinleri de, geçim kaynakları olan defne yaprağı hasadına başladıklarını ifade etti.