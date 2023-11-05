Bolu’nun Mudurnu ilçesine yaşayan 58 yaşındaki Fitnet Şahin, dağlarda kendiliğinden yetişen kekiklerin özel yöntemle çıkarılan şifalı suyunu satarak geçimini sağlıyor.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Demirciler Çarşısı’nda esnaflık yapan 58 yaşındaki Fitnet Şahin, dükkanında sattığı doğal ürünlerle geçimini sağlıyor. Ormanlarda yetişen birçok doğal ürünü dükkanında satışa sunan Şahin, özel yöntemlerle şifa deposu kekik suyunu çıkartıyor. Ormandan topladığı kekikleri dükkanına getiren ve burada imbik içerisine koyan Şahin, piknik tüpünün ateşiyle imbiği kaynatıyor. İmbiğin etrafına hava almaması için hazırladığı hamuru saran Fitnet Şahin, damıtma yöntemiyle saatler sonra kekik suyu elde ediyor. Şifa deposu olarak bilinen kekiğin suyu, ilçede litresi 130 liradan rağbet görüyor. Öte yandan korona virüsün pik yaptığı dönemlerde kekik suyunu yok sattığını ifade eden Şahin, hastalanan vatandaşların şifa bulmak için kekik suyu aldığını ifade etti.

"Altına yakılan ateşle birlikte, kekiğin suyu kendiliğinden akıyor"

Kekik suyunun oluşma sürecini anlatan Fitnet Şahin, "Dağlardan topluyoruz. Buraya getirip, tencereye koyuyoruz. Üzerine imbiği koyuyoruz. Etrafını hamurla kaplıyoruz, etrafı hava almasın diye. Ondan sonra soğuk suyu ekliyoruz. Altına yakılan ateşle birlikte, kekiğin suyu kendiliğinden akıyor" ifadelerini kullandı.

"Mide bulantısına, diş ağrısına her şeye faydası var"

Kekik suyunun faydalarını bilenlerin aldığını dile getiren Şahin, “Ben bu yöntemi büyüklerimden öğrendim. 5-6 yıldır yapıyorum. Mide bulantısına, diş ağrısına her şeye faydası var. Doğal kekik suyu. Damıtma yöntemiyle elde ediyoruz. Vatandaşın talebi yüksek. Korona virüs zamanında çok alan olmuştu. O zamandan beri müşteriler hastalandığında yine talep ediyor. İlçeye gelen turistlerden de kekik suyunun faydalarını bilenler alıyor. Litresini 130 liradan satıyorum” dedi.