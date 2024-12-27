Kartepe’de doğa sevgisi, dostluk ve macerayı anlatan "Ormandaki Tuzak" adlı tiyatro oyunu, minik izleyicilerden tam not aldı.

Kartepe Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, çocukları kendine hayran bırakan bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Ormandaki Tuzak adlı oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Eğitici ve eğlenceli bir dille işlenen oyunda, ormanda yaşayan hayvanların tuzaklarla dolu bir maceraya atılmaları ve dostluğun gücüyle sorunları çözmeleri anlatılıyor.