Bolu’da ormanlık alanda alev alan çöplerin dumanını fark eden vatandaşların ihbarı, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Bolu’da ormanlık alanda alev alan çöplerin dumanını fark eden vatandaşların ihbarı, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bolu’nun Yukarı Civril Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Civril Mahallesi’nin ilerisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çöp yığınları alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yanmaya başlayan çöp yığınlarının dumanları, vatandaşlar tarafından fark edildi. Orman yangını şüphesiyle vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan çöpleri söndürerek yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.