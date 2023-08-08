Aksaray’da ormanlık alanda bir barakada uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüpheliler jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Çeşitli uyuşturucuların ele geçirildiği operasyonda ruhsatsız tabancalar da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Hasan Dağı mesire alanında uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen istihbarat ve KOM ekipleri bölgede dron ile bir süre izleme yaptı. Şahısların kimliklerini de tespit eden jandarma ekipleri yapılan takiplerin ardından yeterli delil ve ipuçları üzerine operasyon için düğmeye bastı. Mesire alanında bir barakaya yönelik gerçekleştirilen operasyonda B.A., İ.M.S. ve R.Ç. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Baraka ve çevresinde yapılan aramada, 1 kilo 500 gram sentetik cannabinoid bonzai, 10 gram reçina esrar, 2 gram metamfetamin, 200 ml amfetamin asetonu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 147 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edilirken, şüphelilerden B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.