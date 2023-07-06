Denizli Valiliği orman tedbirleri çerçevesinde ormanlık alanlarda 31 Ekim 2023 tarihine kadar piknik yapma, konaklama ve ateş yakmanın yasaklandığını duyurdu.

Denizli Valiliği havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının önüne geçmek için ilave tedbirler almaya devam ediyor. Bu çerçevede yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde ilimizde sıcaklık değerlerinin yükseleceğinden dolayı, hava şartlarına ve insani faktörlere de bağlı olarak yangın riskinin artabileceği değerlendirilmiştir. 31 Ekim 2023 tarihine kadar “mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında” kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver gibi ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00’den sonra ateş yakmaya izin verilmemesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.