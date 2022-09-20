Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde ormanlık alanda lastik yakan 2 kişi polis ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde ormanlık alanda lastik yakan 2 kişi polis ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Cankurtaran mevkii ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Bolu’ya seyir halinde olan Ahmet Ç. isimli sürücü ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görerek aracını emniyet şeridine çekti. Alevlerin bulunduğu alana gittiği sırada ormandan çıkan 2 kişinin aracına taş atması sonucu olay yerinden kaçan Ahmet Ç. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ormana giren ekipler ağaçların arasında yakılan araç lastiğini kendi imkanlarıyla söndürdü.

Ahmet Ç.’nin ifadesi üzerine plakası belirlenen aracın İstanbul istikametine kaçtığı bilgisi üzerine ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve jandarma ekipleriyle şüpheliler arasında yaşanan kovalamacanın ardından hafif ticari araç otoyol üzerinde yakalandı.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.