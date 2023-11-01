Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde ormanda kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karabük’te çalıştığı sırada emekli olduktan sonra Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine yerleşen Saim Demir (61), Çatalzeytin’in Koru yaylasında ormanlık alanda kesim yaptığı sırada üzerine tomruk düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Saim Demir’in cenazesi, Çatalzeytin Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.