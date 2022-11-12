Alınan bilgiye göre, il Jandarma Komutanlığı Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alapınar Mahallesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında, V.D. adlı şüpheli şahsın kullandığı 26 GG plakalı traktör durduruldu. Traktör ve çevresinde yapılan kontrollerde, traktörün römorkunda ormandan kaçak olarak kesilmiş ağaçlar bulunduğu tespit edildi.

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