Ormanda çalışırken iş kazası geçirerek hastanede tedavi altına alınan Dursun Kuzu, hayatını kaybetti.

Düzce’nin Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde 17 Mart 2025 tarihinde ormanda kesim yaparken devrilen ağaçların arasında kalarak ağır yaralanan Dursun Kuzu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık olarak 1 haftadır Düzce Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kuzu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.