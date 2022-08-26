Edinilen bilgiye göre, olay, merkeze bağlı Köroğlu köyünde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında 2 kişinin ormanlık alan içerisinde define aradıkları tespit edildi. İki şüpheli detektör ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler; jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak’ta iki kişi ormanda define aradıkları sırada jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.

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