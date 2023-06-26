Erzurum’un Oltu ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen Oltulular ormanda cağ kebabı keyfi yaptı.

Oltulular son günlerde etkili olar yağmurlu havadan dolayı bu yaz döneminde ormanda cağ kebabı yapamadı. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesini fırsat bilen vatandaşlar ormanda cağ kebabı yapıp güneşli havanın tadını çıkardı.

Oltu Sülünkaya Mahallesinden Serkan Gümüşsoy ve yakınları Köroğlu ormanında cağ kebabı yaptılar. Serkan Gümüşsoy, “Bu yazın her gün yağmur yağdı biz ormanda cağ kebabını yapamadık, çok özledik. Bizde bu güneşli havayı fırsat bildik ormanda yakın arkadaş ve akrabalarımla cağ kebabı yaptık. İnşallah artık havalar düzelir, güneşli olur. Bizde hafta sonları piknik ve cağ kebabını doyasıya yaparız” dedi.