Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 2025 yılı program ve hedefleri değerlendirildi.

Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Toplantı Salonunda, 2025 yılı program ve hedeflerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı. B- Erzurum Orman ölge Müdürü Serkan Karakurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Etüt Proje Başmühendisleri, İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları ve Fidanlık Müdürü katıldı.

2025 yılı programlarının değerlendirildiği toplantıda, ormancılık faaliyetleri ile diğer iş ve işlemlere ilişkin çalışmalarda izlenilecek yol haritası ele alındı. Yıl sonu hedeflerine ulaşılması için alınması gereken tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda; yeni yöntemler, ihtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantının sonunda Bölge Müdürü Serkan Karakurt, tüm Şube ve İşletme Müdürlerine 2025 yılı program ve hedeflerine ulaşılması için azami gayretin gösterilmesi ve herhangi bir aksamaya mahal verilmeden ormancılık faaliyetlerinin titizlikle takip edilmesi hususunda talimatlar vererek gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.