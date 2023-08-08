Erzurum Orman Bölge Müdür Bölge Müdürü Oktay Ayatay başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Etüt Proje Başmühendisleri ve İşletme/Fidanlık Müdürünün katılımıyla Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, 2023 yılı iş programları doğrultusunda Bölge Müdürlüğünce yürütülen ormancılık faaliyetleri ile diğer çalışmaların durum tespitleri ile yıl sonu hedeflerine ulaşılması noktasında değerlendirmeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınarak, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ülke üzerindeki etkilerini dile getiren Bölge Müdürü Ayatay’ın, yaşanabilecek orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması, 2023 program hedeflerine ulaşılması için azami gayretin gösterilmesi ve herhangi bir aksamaya mahal verilmeden ormancılık faaliyetlerinin titizlikle takip edilmesi konularında tüm birimlere verdiği talimatlarla toplantı sona erdi.