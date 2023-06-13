Bolu ve Düzce’de ormanda geçici işçi olarak çalışan 486 personel kadroya geçti. Orman işçileri büyük sevinç yaşarken, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, “Bundan böyle kamuda geçici işçi yoktur” dedi.

Bolu ve Düzce’de ormanda geçici işçi olarak çalışan vatandaşlar, kadroya geçmenin sevincini yaşadı. Bolu Dağı’nda bulunan bir otelde işçilerin kadroya geçmesini kutlama gayesiyle program düzenlendi. Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, İl Özel İdaresi Sekreteri Sırrı Köstereli, daire müdürleri, sendika temsilcileri ve kadroya geçen orman işçileri katıldı.

“Bundan böyle kamuda geçici işçi yoktur”

Ormancılara hitaben konuşan ve ‘Ateş Savaşçıları’ diyerek sözlerine başlayan Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, “Yeşil Vatan’ın koruyucusu, ateş savaşçıları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle tekrardan selamlıyorum. Bugün bizim düğün günümüz. Uzun yıllar beklediğimiz bu düğün gününde hep beraber olalım istedik. Çünkü Hazreti Mevlâna buyuruyor ki, ‘kapı açılır yeter ki sen vurmayı bil, ne zaman açılır onu bilmem ama o kapıda durmayı bil.’ Bizler 2007’den bu tarihe kadar o kapıda durduk. Sadece beklemedik. O kapıdan içeri girmek için o kapının açılması için mücadeleye sabırla devam değerli arkadaşlarım. Bugün çok şükür o kapıda açıldı. O kapının içerisindeyiz. Artık kamuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde geçici işçilik bitmiştir. Bundan böyle kamuda geçici işçi yoktur” diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından Bolu ve Düzce’de kadroya geçen 486 işçi adına 3 kişiye kadroya geçiş belgesi takdim edildi.