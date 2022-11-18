DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde görevli tabanca taşımaya haiz memurlar için 9 milimetre yavuz tabancaların kullanımına ait teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde görevli tabanca taşımaya haiz memurlar için 9 milimetre yavuz tabancaların kullanımına ait teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile Emniyet Müdürlüğü Çok Amaçlı Eğitim Alanında 9 milimetre yavuz tabancaların kullanımına ait teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Koruma Şube Müdürü Osman Koru başkanlığındaki, Emniyet Müdürlüğünde görevli Atış Eğiticisi Polis Memuru Şükrü Turgut tarafından verilen eğitime 60 teknik personel ve orman muhafaza memuru katıldı. Eğitimde, tabanca bilgisi, taşırken ve kullanırken uyulması gereken güvenlik tedbirleri, atış teknikleri, nişan alma, tutuş şekilleri, söküp takma ve silah bakımı hakkında teorik eğitimler sonrası tabanca atış talimi uygulamalı olarak gösterildi.

Verilen eğitimle özellikle ateşli silahların sebep olacağı kullanım hatası kaynaklı kazaların önüne geçilerek yaralanma veya daha üzücü olayların yaşanmasının engellenmesi hedeflendi.