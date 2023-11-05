Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeline, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel eğitimler verildi.

İş Güvenliği Uzmanı Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü Osman Özdemir ile işyeri hekimi Ahmet Celal Çapkan tarafından verilen ve 90 kişinin katıldığı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bölge müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Eğitimde, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların, görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin iş ve işlemlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Temel iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları, mesleki hastalıklar ve ilk yardım konuları hakkında alınması gereken tedbirlerinin anlatıldığı eğitimde, oluşabilecek kaza ve yaralanma durumlarında müdahale edebilmek için basit ilk yardım kuralları da anlatılarak katılımcıların bilinçlendirilmesi sağlandı.