Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde ağaç kesimini önlemek amacıyla özellikle çam ağaçlarının bulunduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Ağaç aralarını adım adım kontrol eden ekipler, ağaç kesimini önlemeye çalışıyor.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde ağaç kesimini önlemek amacıyla özellikle çam ağaçlarının bulunduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Ağaç aralarını adım adım kontrol eden ekipler, ağaç kesimini önlemeye çalışıyor.

Yılbaşı öncesi çam ağacı kesimini engellemek için seferber olan Edirne İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda devriye gezerek önlem alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre devriye görevi gerçekleştiren ekipler, her bölgeyi adım adım kontrol ederek ağaç kesimini önlemeye çalışıyor. Ormanları her türlü tehditten korumak için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, özellikle yeni dikilen ağaçların bulunduğu ormanlık alanlarda yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Yol kenarlarındaki genç fidanların, yılbaşı ağacı olarak süsleme amaçlı kesilmesini engellemek amacıyla sürekli yol kontrolleri de gerçekleştiren ekipler, gece gündüz devriye gezerek denetim yapıyor.

Ormanlarda ağaç kesenler veya fidan sökenler hakkında 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması çağrısı yapan yetkililer, usulsüz ağaç kesiminin Türk Ceza Kanunu ve Orman Kanunu’na göre suç teşkil ettiğini vurgulayarak, cezai yaptırımının olduğunu belirtti.