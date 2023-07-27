Giresun’da orman muhafaza memurları, görev için gittikleri kırsal kesim ve yaylalarda çocukları unutmuyor.

Yağlıdere Orman İşletme Şefliğinde görevli ormancılar, her göreve gittiklerinde araçlarına aldıkları kek, meyve suyu ve oyuncakları yol boyunca gördükleri çocuklara dağıtıyor. Çocukların mutluluklarına ortak olan ormancılar, bölge halkı tarafından da takdirle karşılanıyor.

Yayla sakinlerinden Fahri Sarıbaş, çocukların orman işletme araçlarını görünce yaşadıkları mutluluğun görülmeye değer olduğunu söyledi. “Onlar çocukların ormancı amcaları” diyen Sarıbaş, “Ormancı amcaları her zaman çocukları düşünüyor. Daha bir gün bile elleri boş gelmediler. Gelemedikleri zaman bazen gelen sivil tanıdıklarıyla da yolladıkları oluyor. Çocuklar ormancı amcalarını çok seviyor, artık bir şey getirmeseler bile onları görünce yaşadıkları mutluluk görülmeye değer. Biz de onları çok seviyoruz, hem ormanları hem de biz orman köylülerinin her zaman yanındalar. Orman Genel Müdürlüğümüze, Giresun Bölge Müdürlüğüne, Yağlıdere şefliğine ve böyle güzel ormancılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.