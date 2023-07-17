Adıyaman Ali Dağı’nda otluk alada başlayan ve ormana sıçrayan yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, Adıyaman Kahta Karayolu üzerindeki Ali Dağı’nın alt kısmında bulunan mesire alan yakınlarındaki otluk alanda aşırı sıcaklardan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Çam ormanına doğru ilerleyen alevler kısa sürede yaklaşık 2 hektarlık alana yayıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve güvenlik korucuları yangını söndürmek için seferber oldu. Yangını söndürmek için gelen itfaiye araçlarına depremde yıkım esnasında binalara su sıkan tankerler de destek için geldi.

Yangına müdahale eden görevliler, alevlerin arasında kalan 2 kaplumbağayı alarak alevlerin arasından çıkarttı. Yangında orman içerisinde bulunan bahçelerde zarar görürken, arı kovanları küle döndü.

Yaklaşık 2 hektarlık alanın yandığı örtü yangınında, ağaçlarda zarar gördü. Üç saat süren müdahalenin sonunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangın yerine Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay’da gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili bilgi veren Adıyaman Orman İşletme Müdürü Murat Tuncer, “Bundan yaklaşık 1 saat önce gelen ihbar üzerine buraya geldik. Yangının etkilediği alan 1,5 hektar gösteriyor fakat daha kesin bir rakam veremeyeceğiz. Yangının sebebi şuan bilinmiyor fakat kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başladık. İnşallah yangın daha fazla büyümeden kurtaracağız” diye konuştu.