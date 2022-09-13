Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Erdemli ilçesinde orman zararlılarıyla mücadele amacıyla öğrencilere 50 adet kuş yuvası dağıtıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Erdemli ilçesinde orman zararlılarıyla mücadele amacıyla öğrencilere 50 adet kuş yuvası dağıtıldı.

Erdemli Orman İşletme Müdür Yardımcısı Harun Boz, işletme şefi ve orman muhafaza memurları tarafından, Limonlu ve Sultan Akın ilkokullarındaki öğrencilere, ormanlardaki biyo çeşitliliği arttırmak ve zararlı böcekler ile mücadele etmek için kullanılan kuş yuvaları hakkında bilgiler verildi.

Ormanlarda yaşamını sürdüren baştankara, sıvacı kuşu, ağaçkakan ve sığırcık gibi kuş türlerinin yuva yaptığı ve zararlı böcekler ile beslenerek doğal dengeyi sağladığı konusunda öğrenciler bilgilendirildi.