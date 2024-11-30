Mersin’de ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması amacıyla kontrol noktalarındaki uygulamaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede Silifke Orman İşletme Müdürlüğünce cumhuriyet savcılığı koordinesinde, orman suçu ve suçla mücadelede etkinlik sağlamak, koruma-kontrol faaliyetlerini arttırmak, usulsüzlüklerin önüne geçmek için önleme araması yapıldı. Yapılan yol kontrol uygulamasında orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolü ve diğer şüpheli araçlarda denetimler gerçekleştirildi.

Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işletme şefliklerinde farklı noktalarda ve belirli saatlerde önleme aramalarının rutin bir şekilde devam edeceği kaydedildi.