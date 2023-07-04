Eskişehir’de 2023 yılında çıkan orman yangınlarında 6 dönüm zarar görürken, yangınların büyük kısmının yıldırım kaynaklı olması dikkat çekiyor.

2022 yılında meydana gelen 12 yangından 6 tanesi yıldırım düşmesinden meydana gelirken, 2023 yılı başında yıldırım kaynaklı 2 yangın daha çıktı. Sarıcakaya ilçesine bağlı Güneyköy Mahallesi ve Alpu’da bulunan Gökçekaya barajı yakınlarına düşen yıldırımlar küçük çaplı yangınlara sebep oldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangınlarda 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yıldırım kaynaklı yangınların yolu olmayan sarp arazilere düşmesi ise söndürme işlerini zorlaştırdı. Son yangında ekipler, Gökçekaya barajı yakınlarına düşen yıldırımın sebep olduğu yangına ulaşabilmek için sarp arazide 2 kilometre yürümek zorunda kaldı. Örtü yangını olarak devam eden alevler sırt pompaları ile müdahale edilerek söndürüldü.

Öte yandan 9 günlük kurban bayramı tatilinde yoğun piknikçi akınına rağmen Eskişehir’deki ormanlık alanlarda yangın çıkmaması olumlu olarak değerlendirildi.