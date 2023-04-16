Orman yangınlarında kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü envanterine giren genel maksat helikopteri Sikorsky T70 genel maksat helikopteri Muğla’da test uçuşlarını sürdürüyor.

Genel Maksat Helikopter Programı çerçevesinde üretilen ilk Sikorsky T70 helikopteri Jandarma Genel Komutanlığına teslimi yapılmıştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ana, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve Sikorsky alt yükleniciliğinde üretilen T70 Genel Maksat Helikopteri önümüzdeki yaz aylarında çıkması ihtimal orman yangınlarında kullanılmak üzere Muğla’da test uçuşlarına başladı.

Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Gökçeler Yangın Yönetimi Merkezi pistinde yapılan ilk test uçuşu çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı. Orman Genel Müdürlüğü envanterine ilk defa dahil edilen genel maksat helikopteri hem su atacak, hem de personel taşımada kullanılabilecek. T70 helikopterinin su taşıma kapasitesinin 2,5 ton olduğu öğrenildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2023 yılı orman yangınlarıyla mücadele döneminde 2 adet Sikorsky T70 tipi yangın söndürme helikopteri görev yapacağı açıklandı. Sikorsky T-20 tipi yangın söndürme helikopterleri Mayıs ayında göreve başlayacak.