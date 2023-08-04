Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada” Orman yangınları açısından riskli meteorolojik hava şartlarından geçtiğimiz şu günlerde yangınlara karşı dikkatli olalım. Yaşanan bir yangında sadece ormanlar zarar görmüyor. Binlerce canlının yaşam alanı koca bir ekosistem zarar görüyor. Sadece orman değil canlılarda yanıyor. Herhangi bir duman gördüğünüzde ücretsiz Alo 177 - Alo 112 ’yi arayınız” ifadesi kullanıldı.