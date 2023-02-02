Türkiye’nin ciğerini yakan Ege ve Akdeniz’deki yangın felaketlerinin ardından doğa ve yeşil için “81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum” diyerek yollara düşüp uzun bir yürüyüş başlatan ‘Seyyah Ömer’ lakaplı Ömer Özer, Antalya’dan sonra Antik Likya Yolu’nu yaklaşık 2 ayda tamamlayıp, Muğla’nın Fethiye ilçesine geldi.

Türkiye’nin ciğerini yakan Ege ve Akdeniz’deki yangın felaketlerinin ardından doğa ve yeşil için “81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum” diyerek yollara düşüp uzun bir yürüyüş başlatan ‘Seyyah Ömer’ lakaplı Ömer Özer, Antalya’dan sonra Antik Likya Yolu’nu yaklaşık 2 ayda tamamlayıp, Muğla’nın Fethiye ilçesine geldi.

Manisa’da yaşayan 36 yaşındaki Ömer Özer, 2 yıl önce yangın felaketinin ardından yeşil vatanı korumak için başlattığı yürüyüşte yaklaşık 4 bin km tamamladı. Sırtında koca çantası ile 5 Eylül 2021 yılında Manisa’dan yola çıkan Ömer Özer yürüyerek geride bıraktığı 20 şehrin toprağına birer fidan dikerek Fethiye’ye geldi. Likya Antik Yolu’nda tanıştığı İsviçreli Silvio Spanhaver ile Ölüdeniz’e oradan Fethiye’ye yürüyen Özer, tam 4 bin kilometre yürüdü.

‘Seyyah Ömer’ lakaplı Ömer Özer ’81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum’ sloganıyla Fethiye Bahriye Üçok Parkına meşe fidanı dikti. Belediye personeliyle beraber fidan dikimi gerçekleştiren Seyyah Ömer Özer, “Bu yürüyüşe 2021 yılında yaşanan büyük orman yangınlarından sonra bir farkındalık oluşturmak için Manisa’dan çıktım. ‘81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum’ sloganıyla bu tura başladım. Amacım toplumda orman yangınlarına, ormanlara, doğaya karşı bir duyarlılık, bir farkındalık oluşturmak. 2 yıl önce yaşanan orman yangınlarından sonra Eylül ayında başladığım bu yolculukta yirminci şehir Muğla Fethiye’deyim. Yolculuğum 21’inci şehir olarak Uşak olacak. Oradan Afyon, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’ya kadar devam edecek. Daha yürüyeceğim ve fidan dikeceğim 61 il var. Şu anda 4 bin kilometreyi geçtim. 2 senedir yollardayım. Antalya’ya gelmiştim. Oradan Muğla için Antik Likya Yolu’na girdim. 2 ayda bu yolu tamamladım ve şu an Fethiye’deyim. Bu yolda İsviçreli Silvio Spanhaver ile tanıştım. Yanımdaki ’Yoldaş’ın’ hikayesi başka. Edirne Çanakkale sınırından bu yana ‘Yoldaş’ eşlik ediyor. Benimle Türkiye’yi yürüyor. O da 4 bin km’yi buldu. Daha sonra Uşak’a yürüyeceğim. Ormanları yakanları kınıyorum. İnşallah orman yangınlarına karşı bir farkındalık oluşturabilirim" diye konuştu.