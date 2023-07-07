Denizli’de orman yangınları tedbirleri çerçevesinde polis ekipleri denetimlere başlayarak tedbirleri artırdı.

Ani bastıran sıcakların ardından Türkiye’nin tüm illerinde olduğu gibi Denizli’de de orman yangınlarının önüne geçmek için alınabilecek tüm önlemler masaya yatırıldı. Bu çerçevede Denizli Valiliği ormanda mangal ve konaklamanın yasaklandığını açıkladı. Önlemlerin daha da artırılması amacıyla orman yangını tedbirleri adı altında polisler de denetime başladı. Ormanlık alanlarda ve çevresinde belli zamanlarda konuşlanan ekipler, sorgulama yaparak vatandaşları bilinçlendirmeyi ihmal etmedi. Aynı zamanda ormanda olası aksiliklere karşıda gelen ihbarlar hızlıca değerlendirildi.