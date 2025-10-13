Türkiye’yi karış karış gezen çevre gönüllüsü Ömer Özer, "81 il 81 fidan" yürüyüşü kapsamında 71. durak olan Bolu’da öğrencilerle birlikte fidan dikti.

2021 yılında yaşanan orman yangınlarının ardından çevre bilinci oluşturmak amacıyla Edirne’nin Keşan ilçesinden yürüyüşe çıkan 38 yaşındaki Ömer Özer, "81 il 81 fidan, ormanlar için yürüyorum" sloganıyla Türkiye’yi karış karış geziyor. "Seyyah Ömer" olarak tanınan çevre gönüllüsü Özer, bugüne kadar onlarca ili ziyaret etti. Yürüyüşünün 71. durağı olan Bolu’da da fidan dikimi gerçekleştiren Özer, Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Okulu’nun bahçesinde öğrenciler ve okul personeliyle birlikte fidan dikti.

Her ilde bir fidan dikerek çevre farkındalığı oluşturmak istediğini belirten Özer, yürüyüşünü kalan illerde de sürdüreceğini ifade etti.