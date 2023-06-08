Balıkesir’in Havran ilçesinde orman yangın sezonunun başlamasıyla birlikte yangına karşı önlemlerin değerlendirilmesi için orman yangınları ile mücadele komisyonu toplantısı yapıldı.

Orman yangınları ile mücadele ve hazırlıklar ile ilgili olarak Havran’da orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı.

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı Kaymakam Enver Özderin başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Marangoz, İlçe Jandarma Komutanı Murat Sol, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Beyzanur Buhur, Çınarlıhan Orman İşletme Şefi Tuğçe Dilşad Akgün, Havran ve Kocaseyit Orman İşletmeleri Şefi Selahattin Giray, UEDAŞ Havran Sorumlusu Uğur Güner’ in katılımıyla gerçekleştirildi.