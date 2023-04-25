Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği işbirliği ile orman yangınlarına karşı orman köylerinde bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Eğitimler Menteşe ilçesinin Denizova, Derinkuyu ve Kıran mahallelerinde Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara’nın katılımlarıyla devam etti.

Türkiye’nin orman varlığı ile önemli şehirlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği işbirliği ile orman köylerinde bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Muğla’da Orman Yangınları çalıştayını birlikte düzenleyen Büyükşehir ve Türkiye Ormancılar Derneği Muğla’nın farklı ilçelerinde orman içi ve bitişiğinde bulunan köylerde orman yangınları için toplumsal duyarlılığı arttırmak, yerel halkı orman yangınları konusunda eğitmek, orman ve tarım arazisi arakesitlerinde yer alan tarım alanlarında yeşil yangıbn emniyet şeritleri oluşturabilmek ve daha farklı konularda orman köylerini bilgilendirmeyi hedeflediği toplantılara Menteşe ilçesinin Denizova, Kıran ve Derinkuyu mahallelerinde devam etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı ve Türkiye Ormancılar Derneği yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılara Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara’da katıldı.

Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara orman varlığı ile Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olan Muğla’da yaklaşan yaz mevsimi ve yangın sezonu öncesi orman köylerine yönelik bilgilendirme çalışmalarının çok yararlı geçtiğini söyledi.

Özkara; “Ülkemiz son yıllarda ne yazık ki büyük orman yangınları yaşadı. Orman yangınlarına karşı yangın öncesinde, sonrasında yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken tedbirler var. Son orman yangınlarında ne yazık ki yapılmayan çalışmalar ve alınmayan tedbirler nedeni ile büyük miktarda orman varlığımızı kaybettik. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte orman köylerimizde düzenlediğimiz eğitim çalışmaları ile orman köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, muhtemel bir yangın öncesi yapılması gerekenleri paylaşıyoruz. Yaklaşan yaz mevsimi ve yangın sezonu öncesi bu eğitimlerin çok yararlı olacağını, herhangi bir yangın esnasında eğitimli vatandaşlarımızla yangınlara kısa sürede müdahale edebileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Orman köylerinde düzenlenen bilgilendirme toplantılarında katılımcılara Büyükşehir ve Türkiye Ormancılar Derneği’nin birlikte hazırladığı Orman Yangınlarıyla Mücadele rehberi dağıtıldı. Bu rehber orman yangınları, yangın türleri, yangınların nasıl davranış gösterdiği, yangınların neden çıktığı, orman yangınları ile mücadele araçları, yangın organizasyonu, yanan alanların soğutulması, orman yangınlarında gönüllülük gibi birçok yararlı konu içeriyor. Orman Yangınlarıyla Mücadele rehberi edinmek isteyen vatandaşlar bu kitapçığa Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye birimlerinden alabilecekler.