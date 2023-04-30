Antalya’nın Manavgat ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan genç, pandemi döneminde işyerinin kapalı olduğu dönemde hobi olarak başladığı ağaç işlemeciliğini geliştirerek hem sanata hem de mesleğe dönüştürdü. Orman yangınlarının ardından işe yaramayan atık ağaç parçalarını toplayarak masa, sehpa, lamba, abajur, raf ve çiçeklik gibi aksesuarlar yapan Adem Rüzgar, hem pandemi dönemini değerlendirdi hem de para kazandı.

Manavgat’ta turizm sektöründe bayan kuaförlüğü yapan Adem Rüzgar isimli genç, pandemi döneminde işyerlerinin kapanmasını fırsata çevirdi. Hobi olarak ağaç oymacılığı ve işlemeciliği ile ilgilenen Adem Rüzgar, hobisini sürdürmek amacıyla Dikmen Mahallesi Nardibi mevkiinde bir atölye kurdu. Atölyede her geçen gün kendisini geliştiren ve hobisini sanata ve mesleğe dönüştüren Adem Rüzgar; masa, sehpa, lamba, avize, abajur, çiçeklik ve raf gibi ev aksesuarlarının yanında hayvan figürleri de yapmaya başladı. Büyük Manavgat yangınında kendilerine ait zeytin bahçesi de yanan Adem Rüzgar, Manavgat ırmağında sel sularının getirdiği ağaç dalları ve yangın bölgesinden topladığı ağaç kökü ve dallarla en büyük hayali olan hayvan figürlerini yapmaya başladı.

Hayalini gerçekleştirmeye Pegasus atı yaparak başlayan Adem Rüzgar, “Ağaç oymacılığı benim için hobiyken sanata ve mesleğe dönüştü. Pandem sürecinde oteldeki işyerimiz kapanınca, sokağa çıkma yasağı da var, kendi muhitimde bu ii geliştirmek istedim. Önce ev aksesuarları yaptım. Irmaktan sel sularının getirdiği ağaç dallarını toplarken, Manavgat yangını yaşandı. Yangında kendimize ait zeytin bahçesi de yandı. Buradan yanan işe yaramaz ağaç kökleri ve dallarını topladım. Bu geri dönüşüm malzemeleri ile önce Pegasus atını yaptım. Ardından Arslan, Boğa, Ejderha, Kartal ve Yunus derken 8 tane hayvan figürünü tamamladım” dedi.

Atölyesi sanat evini andıran Adem Rüzgar, yaptığı figürler ve ev aksesuarlarıyla başta oteller olmak üzere turistik işletmelerin ve evinde değişiklik isteyen ailelerin ilgilendiğini ve aldığını sözlerine ekledi.