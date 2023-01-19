Düzce’de ormanlık alanda çıkan yangın köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 dönüm arazi zarar gördü.

Düzce’de ormanlık alanda çıkan yangın köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 dönüm arazi zarar gördü.

Yangın, Düzce’nin Düzköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarının geçtiği bölgede dumanların yükseldiğini gören köylüler kazma ve küreklerini alarak yangının çıktığı bölgeye gitti. Alev saran ormanlık alan için Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de ihbar neticesinde sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin ve köylülerin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

"Yaklaşık 10 dönümlük arazi yandı"

Alevleri fark eden köylülerden Evren Eser, kazma kürekle birlikte yangını söndürdüklerini belirterek, “Havaların da kurak gitmesinden dolayı nasıl olduğunu anlamadık sebebini de bilmiyorum ama ciddi bir yangın ile karşı karşıya kaldık. Sağ olsun köylüler. İnsan gücüyle de olsa elimizden geldiği kadar müdahale ettik. Orman İşletme Müdürlüğü arazözler ile müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönümlük bir arazi yandı. Yangın kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yanan alan dron ile havadan görüntülendi.