Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, Sahil Güvenlik unsurları tarafından uçak ve helikopterlerin su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılarak önlem alındı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, Sahil Güvenlik unsurları tarafından uçak ve helikopterlerin su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılarak önlem alındı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangında havadan ve karadan müdahale başlattı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, 15 helikopter ve 8 uçak ile havadan; 40 arazöz, su ikmal aracı, 6 dozer ve 500 personel yangına müdahale ediyor. Çevre illerden de yangın bölgesine çok sayıda destek ekipleri sevk edildiği öğrenildi.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik unsurları da helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölgeyi deniz trafiğine kapatırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Sahil güvenlik unsurlarımız helikopterlerimizin ve amfibik uçaklarımızın su aldığı alanlarda aldıkları tedbirlerle yangınla mücadelemizin daha güvenli şartlarda yapılmasını sağlıyor. Bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek” ifadeleri yer aldı.