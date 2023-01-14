Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Henisçakırı Mahallesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına 3 arazöz 2 su tankı ve köylülerin müdahalesi ile söndürüldü. 1 hektarlık alanda soğutma çalışmaları yapılırken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Henisçakırı mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman yangını orman yangın söndürme ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

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