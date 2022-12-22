Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kemer Yeni Mahalle’deki ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Kemer Belediyesi’ne ait su tankerleri ve belediye personeli de yangın bölgesine giderek yangını söndürmeye çalıştı. Ekiplerin çalışması sonrası yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.