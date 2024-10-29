Kütahya’nın Pazarlar ilçesi kırsalında yer alan Kayaaltı mevki, Orhanlar Göletinin üst kısmında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesiyle bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadele çalışmalarına Pazarlar Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü yankın ekipleri katıldı. Ekiplerin çalışması ile yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dekarlık orman yandı.
İtfaiye ve Orman ekiplerinin kararlı çalışmaları sonucunda, kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.