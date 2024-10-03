Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, orman ürünlerini yenilikçi barkod sistemi ’ORKOD Uygulaması’ ile takip edecek. ORKOD uygulaması sayesinde orman ürünlerinin damgadan başlayarak, yarı mamül haline gelinceye kadar geçen sürede takibi sağlanacak, kayıt altına alınıp usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Ormancılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Damga veya Damga Yerine Geçecek İşaretlere Ait Yönetmeliğin’, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmesinin ardından Mersin Orman Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı. Müdürlüğün toplantı salonunda verilen teorik eğitimin ardından katılımcılara arazide uygulamalı olarak bilgi aktarıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen farklı marka ve modeldeki cihazlar, pilot bölge olarak seçilen Mersin’de, Orman Bölge Müdürlüğünce üretim sahaları ve satış depolarında test edildi.

Eğitime, Bölge Müdürü Rifat Ataş, Orman Endüstri Mühendisi Caner Türker, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Necati Kulak, İşletme Müdürü Kenan Çetin, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri ve orman muhafaza memurları katıldı.

Uygulama sektördeki dijital dönüşümün de önünü açacak

ORKOD uygulaması ile orman ürünlerinin damgadan başlayarak, yarı mamül haline gelinceye kadar geçen sürede takibi sağlanacak, kayıt altına alınıp usulsüzlüklerin önüne geçilecek. ORKOD uygulamasıyla üretim ve e-satış uygulamasının entegrasyonu da hem üreticilerin, hem de alıcıların işlerinin kolaylaştırırken, sektördeki dijital dönüşümün de önünü açacak.

Üretim sahalarında uygulamalı eğitim

Öte yandan Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü işletme şefliklerinin üretim sahalarında eğitim gerçekleştirildi.

Bozyazı ve Tekmen orman işletme şefliklerinde düzenlenen eğitimde, doğru ağaç kesme teknikleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre uyulması gereken hususlar, yürürlükte bulunan standardizasyon esaslarına göre ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceğiyle ilgili bilgiler, katılımcılara uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitime Bozyazı Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar ile işletme müdür yardımcısı, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve üretimde çalışan işçiler ile orman köylüleri ve kooperatif üyeleri katıldı.