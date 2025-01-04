Bolu’da orman ürünleri fabrikasının bir bölümünde çıkan baca yangını erken müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, Seyit Mahallesi Mudurnu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bir bölümünde baca yangını çıktı. Bacanın aşırı ısınması sonucunda çatının bir bölümü yanmaya başladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, erken müdahale sayesinde muhtemel facianın önüne geçildi.