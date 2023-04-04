Bartın’da orman suçlarıyla etkin mücadele eğitimi kültür merkezinde orman işletme müdürlüğünde yönetici ve görevli personele yapıldı.

Bartın, Karabük ve Zonguldak İllerinde yürütülen ormancılık çalışmalarında görev alan yönetici ve orman muhafaza memurlarına yönelik olarak, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve orman zararlılarıyla mücadele konularında düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerine Bartın kültür merkezi eğitim salonunda devam edildi. Eğitimde; orman kaynaklarını; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan varlığı ile birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı şekilde planlamak, usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara karşı korumak, muhtelif zararlıları ile mücadele etmek ve ettirmek olan orman teşkilatının görevinin sadece ormanları korumak, inzibati çalışma yapmak olmadığı, ormanların bakımını yapmak, silvikülturel müdahalelerle ormanların sürekliliğini sağlayacak hale getirmekte korumak olduğunun altı çizildi.

Bartın Cumhuriyet Savcısı Zübeyir Karademir ise katılımcılara kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumlulukları, orman suçları ile ilgili düzenlenen suç zabıtları, tutanaklar, arama ve el koyma kararları hakkında bilgiler verdi. Orman Koruma Şube Müdürü tarafından ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, nakliye tezkeresi kesilmesine dair tamim, damga tamimi, kara avcılığı ve uygulamalar hakkında sunumlar eşliğinde eğitim verildi.