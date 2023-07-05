Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı şube ve orman işletme müdürlükleri teknik personelinin katılımı ile Anamur ilçesinde gerçekleştirilen İnsansız Hava Aracı Uçuş Lisansı (İHA) ve haritalama eğitimimiz sona erdi.

Balıkesir ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden sonra Mersin’de düzenlenen eğitimler, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları ve dron eğitmeni Ali Kaya tarafından düzenlendi. 54 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, izin irtifak alanlarının kontrolü ve izlenmesinde İHA ile görüntü alınması ve ortofoto üretimi, verilerin aktarımı, yangın anında ve sonrasında termal kameralı dron kullanımı, ağaçlandırma ve gençleştirme sahaları ile yangın görmüş alanlarda İHA ile görüntü elde edilerek hassas Sayısal Arazi Modeli (SAM) ve eşyükselti eğrisi üretimi, orman suçları ile mücadelede gece görüşlü kamera sistemleri ile araç ve insan takibi konuları uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim çalışmalarına Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, orman işletme şefleri ve teknik personel katıldı.