Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce Tarsus, Mut ve Gülnar Orman İşletme Müdürlükleri ile Fidanlık Müdürlüğünde çalışan personellere yönelik, başta deprem olmak üzere afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar konusunda farkındalık eğitimi düzenlendi.

İş sağlığı güvenliği uzmanı Somay Önalp tarafında verilen afet farkındalık eğitimi, Mersin Orman Fidanlık Müdürlüğü ile başladı, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ve Mut Orman İşletme Müdürlüğü ile devam etti. İşletme müdürlükleri personellerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen afet farkındalık eğitimlerinde, deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verildi. Bilgilendirmede, evde tehlike arz edecek eşyaların sabitlenmesi, tüm aile bireylerinin ’çök-kapan-tutun’ hareketini öğrenmesi, afet ve acil durum çantası hazırlanması ve içerisinde bulundurulması gereken konular anlatıldı.

Eğitimlerde, doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak tatbik edildi.