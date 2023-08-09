Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü personeli muhtemel orman yangınlarına karşı gözetleme kulelerinde erken müdahale için hazırda bekliyor.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, uygulamaları yerinde görmek ve yangın gözetleme kulelerini kontrol etmek üzere Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Gökmentepe ve Mudurnu Orman İşletme Şefliklerindeki doğal gençleştirme ve gençlik bakımı yapılan sahalarda incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk uygulamalar hakkında işletme müdürü ve işletme şefinden bilgiler aldı. Dikkat edilmesi gereken konular hakkında gerekli talimatları veren Mahmut Şentürk yürütülen ormancılık faaliyetlerinin yılı içerisinde ödenek aşımına mahal vermeden gerçekleştirilmesini istedi. Daha sonra Güveytepe Yangın Gözetleme Kulesinde görev yapan personeli ziyaret eden Bölge Müdürü Mahmut Şentürk muhtemel orman yangınlarına karşı erken müdahalenin önemine değinerek görevli personelle bir süre sohbet etti ve yapmış oldukları görevin ne kadar kutsal ve önemli olduğunu hatırlatarak göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkür etti.