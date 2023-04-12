Antalya’nın Gazipaşa ilçesinden deprem bölgesine görevlendirilen ve 2 aydır afet bölgesinde bulunan Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, enkaz kaldırıma ve hasarlı bina yıkım işlerinde aktif olarak görev alıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. 11 ilde büyük hasara neden olan depremin ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Hatay’a görevlendirilen Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü personeli, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından gelerek afet bölgesindeki çalışmalarına devam eden diğer ekiplerle koordineli şekilde görevlerini sürdüren Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü personelleri enkaz kaldırıma çalışmalarına yardımcı oluyor. Hasarlı bina yıkım işlerinde aktif olarak görev alan ekipler, bölgede yaşanan su sıkıntısına çözüm oluyor. Ramazan’ı konteyner kent ve çadır kentlerde geçiren afetzedelerin iftar ve sahur vakitleri arasında içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını da karşılayan ateş savaşçıları, enkazdan temizlenen cadde ve sokakların temizliğine de yardımcı oluyor.