Bilecik’te "Orman Okulu Projesi" çerçevesinde 20 katılımcıya sertifika verildi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Orman Okulu eğitiminde araziyi tanıma ve hayatta kalma teknikleri kursu projesi 16’ıncı kez yürütüldü. TÜBİTAK tarafından desteklenen "Orman Okulu Projesi"ne katılan öğretmenlere Osmaneli’nde gerçekleşen kampta eğitim verildi. Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi Kamp Alanında Uygulamalı Bilimler Üniversitesince Orman Okulu eğitiminde araziyi tanıma ve hayatta kalma teknikleri eğitimi verildi.

Kamp sonundan 20 katılımcıya sertifika Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından verildi.