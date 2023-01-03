Türkiye’de ilk ‘Orman Okulu’ eğitimi veren TED İzmir Koleji, ormanda aktif katılımlı öğrenme yöntemlerinin uygulandığı, tüm öğrencilerin kendilerine güven ve öz saygı geliştirebilecekleri bir ortam sunan eğitimle öğrencilerinin, gelişim ve yaşlarına uygun, yüksek kalitede eğitim programları ile geleceğe hazırlanmalarını amaçlıyor.

Türkiye’de ilk ‘Orman Okulu’ eğitimi veren TED İzmir Koleji, ormanda aktif katılımlı öğrenme yöntemlerinin uygulandığı, tüm öğrencilerin kendilerine güven ve öz saygı geliştirebilecekleri bir ortam sunan eğitimle öğrencilerinin, gelişim ve yaşlarına uygun, yüksek kalitede eğitim programları ile geleceğe hazırlanmalarını amaçlıyor.

Öğrencilerinin gelişim ve yaşlarına uygun, yüksek kalitede eğitim programları ile geleceğe hazırlanmalarını amaçlayan TED İzmir Koleji, Türkiye’de okul müfredatının içine yerleştirilmiş orman temelli eğitim yaklaşımıyla öğrencilerinin yaşam becerileri kazanmalarını hedefliyor. İlk ‘Orman Okulu’ olma özelliğiyle TED İzmir Koleji Orman Okulu; ormanda aktif katılımlı öğrenme yöntemlerinin uygulandığı, tüm öğrencilerin kendilerine güven ve öz saygı geliştirebilecekleri bir ortam sunan ilham verici bir metot olarak ortaya çıktı.

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin müfredat programları içerisinde yer alan ‘Orman Okulu’ dersinin içerikleri, öğrencilerin doğuştan gelen motivasyonu, olumlu tutumları ve ilgileri üzerine inşa edilecek şekilde tasarlandı. Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve ilgilerine cevap veren, öğrenci merkezli pedagojik bir yaklaşım sunan ‘Orman Okulu’ çalışmalarında, planlama, uyarlama, gözlem ve gözden geçirme ayrılmaz unsurlar olarak göze çarpıyor.

Öğrencilerin bütünsel gelişimini teşvik etmenin amaçlandığı eğitimde; dayanıklı, kendine güvenen, bağımsız ve problem çözebilen bireyler yetiştirmek hedefleniyor. Buna bağlı olarak Orman Okulunda öğrenciler, çevreyi koruma prensibinden hareketle tüm canlılara ve doğal ortama saygı çerçevesinde, orman zeminini büyüteçlerle incelemeyi, yeni canlılar keşfetmeyi, ipten köprü inşa edip, üzerinde kalarak dengede durmayı deneyimliyor. Ormanda aniden oluşabilecek hava koşullarından korunmak için barınak inşa etmek gibi temel yaşam kurallarını öğrenen öğrenciler, sık ve düzenli oturumlardan oluşan uzun vadeli bir süreç içinde birbirinden farklı ve değerli kazanımlar elde ediyor.

Ormanlık alanda oluşturulan sınıflar, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak, onlara keşfedecekleri alan ve ortamı sağlamak için uygun olarak hazırlanırken, ‘Oyun ve Seçim’ dersinin Orman Okulunda öğrenme ve gelişme için hayati olduğu ifade edildi.