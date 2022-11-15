Kozan’ın Velicanlı Mahallesi’nde Orman İşletme Müdürlüğüne ait, Cumali Özpolat idaresindeki 01 APP 982 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı. Kazada araçta bulunan orman muhafaza memurları İrfan Demirdelen, Halil İbrahim Çiftçi ve sürücü Cumali Özpolat yaralandı. Çevrede bulunan köylülerin yardımıyla kazazedelere yardım edilirken, yaralılar 112 sağlık ekipleri ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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