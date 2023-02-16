Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen orman muhafaza memurları ve Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, Hatay’da depremzedelerin yardımına koşuyor.

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen orman muhafaza memurları ve Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, Hatay’da depremzedelerin yardımına koşuyor.

Geçtiğimiz 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılıyor. 10 ilde arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, bölgede bulunan depremzedelerin hayatlarını kolaylaştırmak için Gazipaşa’dan Hatay’ın Kırıkhan ilçesine 12 kişilik orman muhafaza memuru gönderdi. Burada birçok il ve ilçeden gönderilen yakacak odunların dağıtımını gerçekleştiren ekipler, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekiplerle birlikte çalışıyor.