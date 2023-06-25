Kastamonu Üniversitesi ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapan teknik ekibe "iklim değişikliği ve orman yangınları” eğitimi verildi.

Kastamonu Üniversitesi ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman yangınlarıyla mücadele konusunda bilgilendirici eğitim programı düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü olan Prof. Dr. Ömer Küçük de düzenlenen eğitime katıldı.

Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ve bölge müdür yardımcılarının da hazır bulunduğu eğitim, Orman Bölge Müdürlüğü Engin Ateş Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Üniversite tarafından organize edilen eğitime Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de video konferans yöntemi ile katıldı. Teknik personele yönelik düzenlenen eğitime, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli işletme ve şube müdürleri ile müdür yardımcıları katıldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, değişen iklim şartları nedeniyle ortaya çıkan yangınların doğa ve insanlar üzerindeki etkilerini ve yapılan çalışmaları içeren sunum gerçekleştirdi. İklim değişikliğinin orman yangınları üzerindeki etkileri ve yangın yönetim sisteminde yeni yaklaşımların ele alındığı eğitimde ayrıca, iklim değişikliğinin orman yangınlarına sebep olan büyük yangınlara etkisi, iklim parametrelerindeki aşırı değerlerin sonuçları, yangın öncesi çalışmalar gibi konular vurgulandı.

Prof. Dr. Küçük, Kastamonu Üniversitesi ve Orman Bölge Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.